Шольц: телефонные переговоры с Путиным проходили в доброжелательном тоне

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в подкасте Kaffee und Fluchen, что телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным проходили в дружелюбной атмосфере.
Шольц подчеркнул, что после начала конфликта на Украине он неоднократно и очень подробно общался с российским лидером по телефону. Последний разговор состоялся в прошлом году, но точную дату бывший канцлер не назвал.
Он также отметил, что, по его мнению, начало спецоперации на Украине не было для России спонтанным решением. В интервью Шольц также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сможет внести свой вклад в разрешение кризиса между Россией и Украиной.
Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.Читать дальше