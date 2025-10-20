Ричмонд
Шольц: телефонные переговоры с Путиным проходили в доброжелательном тоне

После начала конфликта на Украине канцлер несколько раз говорил с российским лидером по телефону.

Источник: Аргументы и факты

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в подкасте Kaffee und Fluchen, что телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным проходили в дружелюбной атмосфере.

Шольц подчеркнул, что после начала конфликта на Украине он неоднократно и очень подробно общался с российским лидером по телефону. Последний разговор состоялся в прошлом году, но точную дату бывший канцлер не назвал.

Он также отметил, что, по его мнению, начало спецоперации на Украине не было для России спонтанным решением. В интервью Шольц также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сможет внести свой вклад в разрешение кризиса между Россией и Украиной.

