Захарова: «кукловодная масса» из западной партии войны стоит за Зеленским

Дипломат обратила внимание, что в Европе делают все для эскалации украинского конфликта, при этом у руководства многих западноевропейских стран стоят непрофессионалы.
«Вот прошел сейчас визит Зеленского [в Вашингтон], за которым и стоит вся эта [западная] кукловодная масса, — указала Захарова. — Один и тот же преступный след, вот эта самая партия войны, раньше возглавляемая [экс-президентом США Джо] Байденом, сегодня никак не может успокоиться».
При этом официальный представитель МИД РФ также отметила сходство между действиями Зеленского и экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд.
«Посмотрите фотографии пресс-подхода Зеленского на фоне Белого дома. Что они напоминают? Мне они тут же напомнили фотографию Нуланд, которая на площади в Киеве точно так же расставила стол, на котором поставили такие же микрофоны, и точно так же она делала заявление», — заметила она.
О визите в Белый дом.
Зеленский 16 октября прилетел в США. Он задолго до беседы с президентом США провел встречи с представителями американских оборонных предприятий, в частности Lockheed Martin, Raytheon, которая производит системы Patriot. Встреча с Трампом началась с опозданием приблизительно на полчаса.
Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.
Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.