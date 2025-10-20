Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Молдовы едет в Люксембург

Глава МИД Молдовы встретится с зампредседателя Еврокомиссии Каей Каллас и еврокомиссаром Мартой Кос.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Действующий министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой примет участие во встрече министров иностранных дел по вопросам безопасности и межрегионального взаимодействия, организованной 20 октября в Люксембурге в рамках заседания Совета по иностранным делам Европейского союза.

Глава МИД Молдовы едет в Люксембург по приглашению Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, Европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос и Европейского комиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы.

Встреча разделена на две сессии: сессия, посвященная безопасности, в которой примут участие государства Черноморского региона и страны ЕС, и сессия, посвященная взаимосвязанности, в которой также примут участие страны Центральной Азии.

В рамках участия в мероприятии Попшой проведет встречу с Европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос для обсуждения вопросов, связанных с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, в контексте процесса евроинтеграции Молдовы.

Также в рамках министерской встречи действующий министр иностранных дел Молдовы проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из государств ЕС, а также с партнерами из-за пределов Евросоюза.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше