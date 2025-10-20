КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Действующий министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой примет участие во встрече министров иностранных дел по вопросам безопасности и межрегионального взаимодействия, организованной 20 октября в Люксембурге в рамках заседания Совета по иностранным делам Европейского союза.
Глава МИД Молдовы едет в Люксембург по приглашению Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, Европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос и Европейского комиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы.
Встреча разделена на две сессии: сессия, посвященная безопасности, в которой примут участие государства Черноморского региона и страны ЕС, и сессия, посвященная взаимосвязанности, в которой также примут участие страны Центральной Азии.
В рамках участия в мероприятии Попшой проведет встречу с Европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос для обсуждения вопросов, связанных с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, в контексте процесса евроинтеграции Молдовы.
Также в рамках министерской встречи действующий министр иностранных дел Молдовы проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из государств ЕС, а также с партнерами из-за пределов Евросоюза.