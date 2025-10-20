ВС РФ «Геранями» поразили пункт дислокации ВСУ. Видео © Минобороны России.
«Минобороны опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделения 158-й ОМБр ВСУ с применением БПЛА “Герань-2” в районе населённого пункта Средний Бурлук на купянском направлении», — сообщили в Минобороны России.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военнослужащие вытеснили украинских солдат из посёлка Чунишино в Донецкой Народной Республике. Одновременно с этим в Запорожской области Вооружённые силы Российской Федерации освободили село Полтавка.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.