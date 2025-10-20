Депутат европейского парламента от Румынии Диана Шошоакэ обещала переломать ноги Владимиру Зеленскому, если он «осмелится» появиться в парламенте ее страны. Соответствующее заявление политик опубликовала на своей странице в Facebook*.
«Если он осмелится прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Не смей произносить речь в моем парламенте», — пригрозила Зеленскому депутат.
Шошоакэ также обвинила киевские власти в притеснении проживающих на Украине румын. По словам депутата, им запретили говорить на родном языке, «не разрешают молиться и запретили православие».
*Запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.