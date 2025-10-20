Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат европарламента Шошоакэ пригрозила «переломать ноги» Зеленскому

Депутат обвинила Киев в притеснении проживающих на Украине румын.

Источник: Аргументы и факты

Депутат европейского парламента от Румынии Диана Шошоакэ обещала переломать ноги Владимиру Зеленскому, если он «осмелится» появиться в парламенте ее страны. Соответствующее заявление политик опубликовала на своей странице в Facebook*.

«Если он осмелится прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Не смей произносить речь в моем парламенте», — пригрозила Зеленскому депутат.

Шошоакэ также обвинила киевские власти в притеснении проживающих на Украине румын. По словам депутата, им запретили говорить на родном языке, «не разрешают молиться и запретили православие».

Ранее сообщалось, что президент Румынии Никушор Дан попал в неловкую ситуацию перед почётным караулом.

*Запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.