Трамп: руководство ХАМАС не давало приказов на недавний обстрел Израиля

Руководство палестинского движения ХАМАС не давало приказов на обстрел израильских военных несколько дней назад, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
«Отдельные боевики, не руководство ХАМАС», — приводит слова американского лидера израильская газета The Jerusalem Post.
По словам главы Соединенных Штатов, перемирие в секторе Газа хоть и находится на грани срыва, его можно сохранить «жесткими, но справедливыми» мерами.
Представители ХАМАС ранее отвергли обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе.
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше