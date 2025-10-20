Ричмонд
Трамп: руководство ХАМАС не давало приказов на недавний обстрел Израиля

По словам президента США, в произошедшем виновны отдельные боевики.

Источник: Аргументы и факты

Руководство палестинского движения ХАМАС не давало приказов на обстрел израильских военных несколько дней назад, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Отдельные боевики, не руководство ХАМАС», — приводит слова американского лидера израильская газета The Jerusalem Post.

По словам главы Соединенных Штатов, перемирие в секторе Газа хоть и находится на грани срыва, его можно сохранить «жесткими, но справедливыми» мерами.

Представители ХАМАС ранее отвергли обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе.

