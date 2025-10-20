Ричмонд
Помощник Мелании раскрыл детали скандала вокруг связи Трампа с порнозвездой

Порноактриса Сторми Дэниэлс заявила, что Дональд Трамп изменил своей жене Мелании.

Бывший пресс-секретарь и помощник первой леди США Мелании Трамп, Стефани Гришэм, раскрыла подробности скандала вокруг предполагаемого романа нынешнего президента США Дональда Трампа и порнозвезды Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс), aif.ru ознакомился с ее заявлением телеканалу CNN.

По словам Гришэм, Мелания никогда не собиралась уходить от мужа, даже несмотря на то, что Клиффорд опубликовала целую книгу с откровениями о Трампе.

«Она знала, во что ввязывается,. Она беспокоилась о том, как это повлияет на его будущий имидж, но она никуда не собиралась уходить», — заявила экс-помощник.

Она добавила, что, безусловно, Мелания может злиться из-за произошедшего, но все эти эмоции «абсолютно на личном уровне».

«Она счастлива, у нее очень хорошая жизнь. Она никуда не денется, это доказано», — подчеркнула Гришэм.

Напомним, в 2016 году перед первым президентским сроком Трампа разразился скандал — его обвинили в связях с порноактрисой Дэниэлс, якобы роман закрутился в 2006 году, когда политик уже был женат на Мелании.

Однако, как писал The Guardian, оппоненты таким образом пытались вытеснить Трампа из гонки. По данным издания, совместные фотографии актрисы и политика появились, когда Дэниэлс работала на соревнованиях по гольфу с участием американских звезд. В ее обязанности входила встреча гостей, раздача закусок и напитков. Многие звезды не упускали возможности сфотографироваться с порноактрисами, так и появился снимок Дэниэлс с Трампом.

В 2018 году порноактриса издала даже целую книгу, где на 300 страницах описала свой роман с Трампом.

Ранее издание Irish Star писало, что сын Трампа Эрик унизил Меланию, вспомнив о покойной матери.

