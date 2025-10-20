Украинский гражданин Владимир Журавлев, подозреваемый немецкими правоохранительными органами в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», дал интервью польскому телеканалу TVP INFO. В беседе с журналистами он рассказал об обстоятельствах возбужденного против него уголовного дела.
Журавлев категорически опроверг любую связь со взрывами, подчеркнув, что не совершал противоправных действий на территории Германии. В эфире телеканала он прямо заявил: «Я не взрывал этот Nord Stream».
По его словам, о возникших подозрениях он узнал только в 2024 году, когда представители польских и немецких правоохранительных структур провели обыск в его доме. Адвокат Журавлева со своей стороны отметил, что немецкая прокуратура до настоящего времени не представила каких-либо доказательств, которые могли бы подтвердить участие его подзащитного в организации диверсии.
Свое увлечение дайвингом он характеризует как хобби, которым занимается более десяти лет. Как объяснил мужчина, начав с базового уровня подводного плавания, он постепенно перешел к сложным глубоководным погружениям.
Прежде министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ФРГ ответить на все вопросы, связанные с подрывом газопроводов. Вся эта операция, подчеркнул дипломат, задумана для того, чтобы каким-то образом увести общественное мнение в Германии, да и в мире от истинных исполнителей, виновников и заказчиков этого террористического акта.