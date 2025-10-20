Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» Журавлев отрицает свою причастность

Украинец Журавлев отверг обвинения в причастности к диверсии на «Северных потоках» и заявил, что занимается дайвингом как хобби.

Источник: Комсомольская правда

Украинский гражданин Владимир Журавлев, подозреваемый немецкими правоохранительными органами в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», дал интервью польскому телеканалу TVP INFO. В беседе с журналистами он рассказал об обстоятельствах возбужденного против него уголовного дела.

Журавлев категорически опроверг любую связь со взрывами, подчеркнув, что не совершал противоправных действий на территории Германии. В эфире телеканала он прямо заявил: «Я не взрывал этот Nord Stream».

По его словам, о возникших подозрениях он узнал только в 2024 году, когда представители польских и немецких правоохранительных структур провели обыск в его доме. Адвокат Журавлева со своей стороны отметил, что немецкая прокуратура до настоящего времени не представила каких-либо доказательств, которые могли бы подтвердить участие его подзащитного в организации диверсии.

Свое увлечение дайвингом он характеризует как хобби, которым занимается более десяти лет. Как объяснил мужчина, начав с базового уровня подводного плавания, он постепенно перешел к сложным глубоководным погружениям.

Прежде министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ФРГ ответить на все вопросы, связанные с подрывом газопроводов. Вся эта операция, подчеркнул дипломат, задумана для того, чтобы каким-то образом увести общественное мнение в Германии, да и в мире от истинных исполнителей, виновников и заказчиков этого террористического акта.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше