Politico: Трамп изменил позицию после разговора с Путиным

Телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным повлиял на позицию президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине», — отметил собеседник издания.
Согласно полученным данным, после беседы с Путиным Трамп опять сместил акценты в переговорах. Вместо обсуждения поставок крылатых ракет «Томагавк» Вашингтон начал склонять Киев к территориальным уступкам.
Накануне Трамп заявил, что поставки «Томагавков» Украине все еще рассматриваются. Однако он подчеркнул, что эти ракеты нужны и самим Штатам.
