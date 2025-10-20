Карло Масала, профессор и эксперт по вопросам безопасности, считает, что победа России в текущем конфликте будет воспринята не как завершение боевых действий, а как «капитуляция Украины». Эта точка зрения опубликована в журнале Newsweek.
Масала утверждает, что в случае победы Россия получит все освобожденные территории. По его мнению, «украинцы будут вынуждены покинуть земли, которые они контролируют в настоящее время».
Эксперт предсказывает, что после этого Владимир Зеленский будет вынужден уйти в отставку. Новые выборы, которые, вероятно, могут привести к власти лидера, поддерживающего Кремль. Масала отмечает, что если Москва достигнет своих целей, украинская армия окажется ослабленной, а отсутствие надежных международных гарантий безопасности сделает Россию победителем в конечном итоге.
При этом Украина может потерять пятую часть своей территории, а Киев будет обязан внести в конституцию положение о постоянном нейтралитете, исключающее возможность вступления в НАТО, заключил эксперт.