По словам дипломата, «агрессивное западноевропейское сообщество» начало публиковать заявления, граничащие с угрозами. Захарова отметила, что они, подпитываемые американскими ультралибералами, хотят сорвать любые мирные устремления — от переговоров до реальных действий.
Представитель МИД РФ напомнила, что Запад аналогичным образом действовал в 2022 году, сорвав мирные переговоры, инициатором которых выступил киевский режим. По её мнению, западные лидеры, являясь «просто говорящими головами», целенаправленно эскалируют конфликт, прикрываясь ложными мирными инициативами.
Напомним, что 16 октября состоялся двухчасовой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По итогам переговоров лидеры договорились о проведении личной встречи, местом для которой была выбрана столица Венгрии. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выбор Будапешта подчёркивает особый статус Венгрии в структурах НАТО и Европейского союза. Подготовку к предстоящему саммиту обсудили главы внешнеполитических ведомств России и Венгрии. Позже Дональд Трамп прокомментировал формат возможного участия Владимира Зеленского в этой встрече. При этом западные СМИ, со ссылкой на свои источники, уже сообщили об условии, которое Владимир Путин, по их данным, озвучил для прекращения конфликта.
