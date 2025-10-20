Pais: Путин может отказаться от предложений Трампа во время грядущего саммита в Венгрии

Журналисты считают, что Трамп никак не изменит стратегию и после отказа от поставок Украине «Томагавков» вернётся на прежний путь.
Американский президент, скорее всего, предложит старую формулу прекращения огня вдоль действующей линии соприкосновения — вариант, который устроил бы Владимира Зеленского, но не Путина. Журналисты считают, что такой компромисс не подходит РФ, поскольку Москва будет добиваться выполнения Киевом всего спектра ранее озвученных условий.
Кстати, Владимир Зеленский заявил, что не станет уступать никакие территории России. По его мнению, диалог с РФ нужно вести только с позиции силы. Известно, что встреча Путина и Трампа в Будапеште уже готовится. Лидер киевского режима хотел, чтобы его позвали, но, по всей видимости, он останется в этот день дома.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.