Pais: Путин может отказаться от предложений Трампа во время грядущего саммита в Венгрии

Кстати, Владимир Зеленский заявил, что не станет уступать никакие территории России. По его мнению, диалог с РФ нужно вести только с позиции силы. Известно, что встреча Путина и Трампа в Будапеште уже готовится. Лидер киевского режима хотел, чтобы его позвали, но, по всей видимости, он останется в этот день дома.