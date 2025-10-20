Вопрос о предоставлении Украине масштабного кредита, источником которого станут замороженные российские активы, приближается к положительному решению. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет британская газета The Guardian.
Напомним, в соответствии с предложением Европейской комиссии, Украина может получить беспроцентный кредит на общую сумму 140 миллиардов евро.
Глава польской дипломатии выразил уверенность, что соглашение о так называемом «репарационном займе» может быть достигнуто до конца 2025 года. Сикорский охарактеризовал ситуацию как весьма простую, пояснив, что ЕС для оказания помощи Украине придется выбрать между использованием средств России или собственных финансовых ресурсов.
На риторический вопрос о личных предпочтениях министр ответил уклончиво: «Не спрашивайте меня, что я предпочту».
Прежде посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что любая попытка присвоить или использовать наши суверенные активы будет расценена как кража и нарушение международного права. Ответные меры будут адекватными и неизбежными.