Пушков высмеял призыв министра обороны Швеции Йонсона перейти в режим войны

Алексей Пушков заявил, что Пол Йонсон «понятия не имеет о том, что такое война».

Источник: Аргументы и факты

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв главы минобороны Швеции Пола Йонсона к Западу перейти в режим войны ради мира.

В своем Telegram-канале он отметил, что шведский министр «понятия не имеет о том, что такое война». Пушков подчеркнул, что Швеция не знала военных конфликтов более двухсот лет, а Йонсон видел войну лишь по телевизору и «выдуманную в своем компе».

Сенатор добавил, что глава минобороны Швеции представляет боевые действия в виде бомбежек НАТО дальних стран в виде Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, откуда обратно «ничего не прилетает».

По его словам, «в случае “режима войны”, о котором он болтает, пороха не нюхав, все будет не так».

Ранее Йонсон заявил, что Запад должен быть готов к вероятности войны морально и в военном отношении.

Венгерский премьер Виктор Орбан прежде заявлял, что Европа находится во власти «военного психоза».

