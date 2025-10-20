Пушков высмеял призыв министра обороны Швеции Йонсона перейти в режим войны

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв главы минобороны Швеции Пола Йонсона к Западу перейти в режим войны ради мира.
В своем Telegram-канале он отметил, что шведский министр «понятия не имеет о том, что такое война». Пушков подчеркнул, что Швеция не знала военных конфликтов более двухсот лет, а Йонсон видел войну лишь по телевизору и «выдуманную в своем компе».
Сенатор добавил, что глава минобороны Швеции представляет боевые действия в виде бомбежек НАТО дальних стран в виде Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, откуда обратно «ничего не прилетает».
По его словам, «в случае “режима войны”, о котором он болтает, пороха не нюхав, все будет не так».
Ранее Йонсон заявил, что Запад должен быть готов к вероятности войны морально и в военном отношении.
Венгерский премьер Виктор Орбан прежде заявлял, что Европа находится во власти «военного психоза».