Пушилин: Армия России разорвала многоуровневую оборону ВСУ у Новопавловки

Вооружённые силы России прорвали многоэшелонированную оборону украинских войск в районе Новопавловки в ДНР. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, это создает предпосылки для изоляции группировки противника.

Источник: Life.ru

Напомним, Минобороны России объявило о взятии этого населённого пункта еще 15 октября. Новопавловка была ключевым опорным пунктом обороны ВСУ между Красноармейском и Димитровом. Красноармейск является одним из важнейших узлов обороны всей оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Также на другом участке фронта, по словам Пушилина, российские подразделения закрепились в Ямполе. Он отметил, что ВСУ отчаянно цепляются за этот населенный пункт, поскольку после его полного освобождения будут перекрыты все их пути снабжения, пишет РИА «Новости».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

