Пушилин: Армия России разорвала многоуровневую оборону ВСУ у Новопавловки

Напомним, Минобороны России объявило о взятии этого населённого пункта еще 15 октября. Новопавловка была ключевым опорным пунктом обороны ВСУ между Красноармейском и Димитровом. Красноармейск является одним из важнейших узлов обороны всей оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
Также на другом участке фронта, по словам Пушилина, российские подразделения закрепились в Ямполе. Он отметил, что ВСУ отчаянно цепляются за этот населенный пункт, поскольку после его полного освобождения будут перекрыты все их пути снабжения, пишет РИА «Новости».
