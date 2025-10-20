В ЕС ещё не договорились о новом кредите Киеву под замороженные активы РФ

Страны Евросоюза пока не договорились по вопросу предоставления Украине нового кредита под замороженные российские активы, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Мы достигли большого прогресса, но мы ещё не договорились. Это серьёзный процесс, мы должны получить общее решение», — сказала она перед заседанием министров иностранных дел государств ЕС, которое проходит в Люксембурге.
Напомним, в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит за счёт замороженных российских активов. 17 октября газета Financial Times написала, что в ЕС предложили использовать часть этого займа на закупку американского оружия для ВСУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными.