Каллас: в Евросоюзе хотели бы увидеть встречу Путина и Зеленского

«Хотелось бы, чтобы именно Зеленский встретился с Путиным, так как именно они должны прийти к согласию по этому поводу (по украинскому конфликту — прим. ред.). Путин и Трамп встречаются, давайте посмотрим, что получится из этого. Однако думаю, важно, чтобы Зеленский тоже встретился с Путиным, именно они могут реально обсудить, что они могут сделать», — приводит РИА Новости слова Каллас, сказанные перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.