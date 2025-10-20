Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас: в Евросоюзе хотели бы увидеть встречу Путина и Зеленского

По словам главы дипломатии ЕС, в объединении будут следить за переговорами Путина и Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на фоне готовящихся переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявила, что в ЕС хотели бы увидеть встречу российского лидера и Владимира Зеленского.

«Хотелось бы, чтобы именно Зеленский встретился с Путиным, так как именно они должны прийти к согласию по этому поводу (по украинскому конфликту — прим. ред.). Путин и Трамп встречаются, давайте посмотрим, что получится из этого. Однако думаю, важно, чтобы Зеленский тоже встретился с Путиным, именно они могут реально обсудить, что они могут сделать», — приводит РИА Новости слова Каллас, сказанные перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Путин и Трамп планируют встретиться и провести российско-американский саммит в Будапеште. Подготовка к переговорам уже ведется, но их дату еще не определили. Предполагается, что все произойдет в ближайшие две недели.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше