Губернатор анонсировал объединение двух городов Самарской области

По его словам, ожидается несколько крупных объединений. Первым станет присоединение Октябрьска к Сызрани.
Сызрань — третий по величине город в Самарской области. Там проживает около 160 тыс. человек. Октябрьск с населением почти в 20 тыс. человек находится по соседству и, как говорят чиновники, является дотационным городом.
Изначально вопрос об объединении городов поднял советник Вячеслава Федорищева, экс-губернатор Самарской области Константин Титов. Он отметил, что Октябрьск не может жить на свои средства, поэтому его нужно сделать районом Сызрани.
Действующий глава региона поддержал инициативу. По его словам, синергия позволит развиваться и Октябрьску, и Сызрани.
Точные сроки объединения городов пока неизвестны. Совет по территориальному развитию региона, который займется этой работой, начнет деятельность с 1 января 2026 года.