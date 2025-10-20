Ричмонд
Politico: США убеждали Зеленского отменить визит в Вашингтон

Переговоры президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского могли бы быть более продуктивными, если бы последний внял призывам американских республиканцев и перенес свой визит на другую дату. Главу Украины предупреждали, что поездку следует отложить, так как в Белом доме ему не смогут уделить должного внимания из-за ситуации с шатдауном в Конгрессе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О скрытых переговорах представителей Республиканской партии США и Владимира Зеленского рассказал источник Politico, пишет «Лента.ру».

Американское издание уточнило, что республиканцы уговаривали украинского лидера отменить или перенести визит, так как команда Трампа занята разрешением кризиса в отношениях с демократами, вызвавшего шатдаун в правительстве. В итоге Зеленский проигнорировал призывы членов Республиканской партии США, его встреча с Дональдом Трампом состоялась, но прошла она в неподходящий момент и не оправдала ожиданий украинской стороны.

Источник Politico раскрыл, что во время визита в Вашингтон Зеленского большая часть команды американского президента была сосредоточена на разрешении проблем Ближнего Востока и не могла уделить украинскому лидеру и вопросам, которые его интересуют, должного внимания.

Республиканцы также перед переговорами рекомендовали президенту Украины не педалировать тему поставок ракет Tomahawk, так как Дональд Трамп за несколько часов до встречи с ним провел телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным и сделал заявление по поводу передачи вооружений Киеву.

Напомним, визит Владимира Зеленского в США состоялся 17 октября. Он встретился с Дональдом Трампом. По данным источников некоторых СМИ, переговоры были напряженными, американский президент оказывал давление на украинского коллегу. В итоге Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию по итогам встречи вне Белого дома.

Встреча президента Украины и Трампа происходила на фоне кризиса в США — из-за представителей партии демократов, не согласных с рядом статей бюджета, Конгресс не может принять документ о финансировании федерального правительства. В итоге органы управления страны не в состоянии работать, часть сотрудников федеральных ведомств уже получила уведомления о вынужденном сокращении.

