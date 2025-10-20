Politico: США убеждали Зеленского отменить визит в Вашингтон

Переговоры президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского могли бы быть более продуктивными, если бы последний внял призывам американских республиканцев и перенес свой визит на другую дату. Главу Украины предупреждали, что поездку следует отложить, так как в Белом доме ему не смогут уделить должного внимания из-за ситуации с шатдауном в Конгрессе.