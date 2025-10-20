Остановиться и «договориться позже»: Трамп озвучил предложение для России и Украины

В беседе с журналистами телеканала NBC Зеленский заявил, что обязательным условием для начала мирных переговоров является заморозка боевых действий по нынешней линии фронта. Он подчеркнул, что урегулирование должно стартовать с текущих позиций, «с того места, где находятся солдаты, с линии соприкосновения». Также Зеленский заявил, что Украина «ничего не подарит» России.