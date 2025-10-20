Остановиться и «договориться позже»: Трамп озвучил предложение для России и Украины

Financial Times ранее сообщала, диалог между Трампом и Зеленским неоднократно переходил в жаркие споры. Газета отмечала, что в ходе очередной перепалки президент США откинул карты, где была указана линия фронта, и требовал, чтобы Украина полностью уступила Донбасс России.
В беседе с журналистами телеканала NBC Зеленский заявил, что обязательным условием для начала мирных переговоров является заморозка боевых действий по нынешней линии фронта. Он подчеркнул, что урегулирование должно стартовать с текущих позиций, «с того места, где находятся солдаты, с линии соприкосновения». Также Зеленский заявил, что Украина «ничего не подарит» России.
Ранее в интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине будет сопряжено с территориальными потерями для Киева. По его словам, российский лидер «возьмет что-то», поскольку уже завоевал определенные территории.
На следующей неделе запланированы переговоры президентов России и США. Зеленский, со своей стороны, выразил готовность принять в них участие, если его пригласят.