Остановиться и «договориться позже»: Трамп озвучил предложение для России и Украины

Москва и Киев должны остановить боевые действия на нынешней линии фронта, а к достижению постоянного соглашения вернуться позднее. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters. Президент США также отметил, что Россией уже взяты 78% территорий.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Трамп отрицает, что он обсуждал полную передачу Донбасса России на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября. Об этом пишет RTVI со ссылкой на Reuters. Ранее американский лидер заявлял, что территориальные потери для Украины неизбежны.

Financial Times ранее сообщала, диалог между Трампом и Зеленским неоднократно переходил в жаркие споры. Газета отмечала, что в ходе очередной перепалки президент США откинул карты, где была указана линия фронта, и требовал, чтобы Украина полностью уступила Донбасс России.

В беседе с журналистами телеканала NBC Зеленский заявил, что обязательным условием для начала мирных переговоров является заморозка боевых действий по нынешней линии фронта. Он подчеркнул, что урегулирование должно стартовать с текущих позиций, «с того места, где находятся солдаты, с линии соприкосновения». Также Зеленский заявил, что Украина «ничего не подарит» России.

Ранее в интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине будет сопряжено с территориальными потерями для Киева. По его словам, российский лидер «возьмет что-то», поскольку уже завоевал определенные территории.

На следующей неделе запланированы переговоры президентов России и США. Зеленский, со своей стороны, выразил готовность принять в них участие, если его пригласят.

