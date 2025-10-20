Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила, что России нужна фундаментальная развязка конфликта на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развязка конфликта на Украине должна быть фундаментальной и обеспечивать долгосрочный мир. Она отметила, что обсуждение первопричин конфликта необходимо не для затягивания ситуации, а для выработки прочного решения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развязка конфликта на Украине должна быть фундаментальной и обеспечивать долгосрочный мир. Она отметила, что обсуждение первопричин конфликта необходимо не для затягивания ситуации, а для выработки прочного решения.

Захарова подчеркнула, что российское руководство, включая президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, ориентируется на такой путь и рассматривает его как приоритетный.

По ее словам, Россия действует в русле стремления к мирному урегулированию, которое сохраняется на протяжении всех лет конфликта. Дипломат напомнила о Минских договоренностях и подчеркнула, что работа велась тщательно, с использованием различных реально действующих формул и сценариев.

Она добавила, что подход российского руководства направлен на обеспечение стабильного мира и минимизацию рисков новых обострений, что остается ключевой целью внешнеполитической линии России, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи американского лидера Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским требовал отдать Донбасс России.

При этом Зеленский перебил Дональда Трампа во время переговоров в Белом доме, когда тот заговорил о мирном урегулировании конфликта на Украине. В частности, украинский лидер усомнился в намерениях Владимира Путина завершить боевые действия.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше