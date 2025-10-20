Захарова заявила, что России нужна фундаментальная развязка конфликта на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развязка конфликта на Украине должна быть фундаментальной и обеспечивать долгосрочный мир. Она отметила, что обсуждение первопричин конфликта необходимо не для затягивания ситуации, а для выработки прочного решения.
Захарова подчеркнула, что российское руководство, включая президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, ориентируется на такой путь и рассматривает его как приоритетный.
По ее словам, Россия действует в русле стремления к мирному урегулированию, которое сохраняется на протяжении всех лет конфликта. Дипломат напомнила о Минских договоренностях и подчеркнула, что работа велась тщательно, с использованием различных реально действующих формул и сценариев.
Она добавила, что подход российского руководства направлен на обеспечение стабильного мира и минимизацию рисков новых обострений, что остается ключевой целью внешнеполитической линии России, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи американского лидера Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским требовал отдать Донбасс России.
При этом Зеленский перебил Дональда Трампа во время переговоров в Белом доме, когда тот заговорил о мирном урегулировании конфликта на Украине. В частности, украинский лидер усомнился в намерениях Владимира Путина завершить боевые действия.