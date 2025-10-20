Захарова заявила, что России нужна фундаментальная развязка конфликта на Украине

По ее словам, Россия действует в русле стремления к мирному урегулированию, которое сохраняется на протяжении всех лет конфликта. Дипломат напомнила о Минских договоренностях и подчеркнула, что работа велась тщательно, с использованием различных реально действующих формул и сценариев.