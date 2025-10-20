Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Путин изменил мнение Трампа по Украине одним телефонным звонком

Телефонная беседа с президентом РФ Владимиром Путиным заставила главу США Дональда Трампа вновь изменить мнение об украинском конфликте. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Источник: Life.ru

«Кажется, что одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по вопросу Украины», — констатировал источник.

Недавно Трамп раздумывал о передаче Киеву ракет Tomahawk, однако после разговора с Путиным он резко заговорил о территориальных уступках со стороны Украины.

Напомним, что визит Владимира Зеленского в Белый дом полностью провалился уже тогда, когда на пороге его встретил Дональд Трамп, находящийся под впечатлением от своего разговора с Путиным. Американские СМИ пишут, что переговоры с украинским политиком были очень напряжёнными, а глава Белого дома постоянно повышал голос, матерился и даже отшвырнул принесённые Зеленским карты линии фронта. Американский лидер заявил, что США не могут передать Украине всё своё оружие и потребовал от главы киевского режима принять условия РФ или быть уничтоженным.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше