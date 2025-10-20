Напомним, что визит Владимира Зеленского в Белый дом полностью провалился уже тогда, когда на пороге его встретил Дональд Трамп, находящийся под впечатлением от своего разговора с Путиным. Американские СМИ пишут, что переговоры с украинским политиком были очень напряжёнными, а глава Белого дома постоянно повышал голос, матерился и даже отшвырнул принесённые Зеленским карты линии фронта. Американский лидер заявил, что США не могут передать Украине всё своё оружие и потребовал от главы киевского режима принять условия РФ или быть уничтоженным.