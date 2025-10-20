«Народ всё видит»: хоким Самаркандской области призвал чиновников не брать взятки

Глава региона отметил, что если даже руководители продолжают брать, то трудно ожидать иного поведения от остальных. По его словам, люди, видя это, начинают оправдывать себя, рассуждая: раз начальник берёт, почему я не должен? Так один за другим к этому процессу подключаются другие — сначала третий, потом четвёртый, и таким образом, шаг за шагом, эта цепочка тянется сверху до самого низа — от области до района и махалли.