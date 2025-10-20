«Народ всё видит»: хоким Самаркандской области призвал чиновников не брать взятки

«Народ всё видит. Вы что, думаете, народ не знает? Народ всё знает. Всё видит. Он в курсе, кто как дом построил, кто откуда машину взял — думаете, не знает? Всё знает», — подчеркнул Бобоев.
По словам хокима, пора каждому чиновнику задуматься: зарплаты в госструктурах повышены, работа оплачивается, доходы стабильные. Так почему же некоторые до сих пор продолжают брать взятки?
Глава региона отметил, что если даже руководители продолжают брать, то трудно ожидать иного поведения от остальных. По его словам, люди, видя это, начинают оправдывать себя, рассуждая: раз начальник берёт, почему я не должен? Так один за другим к этому процессу подключаются другие — сначала третий, потом четвёртый, и таким образом, шаг за шагом, эта цепочка тянется сверху до самого низа — от области до района и махалли.
Бобоев убеждён: если руководители перестанут брать, то и те, кто ниже, посмотрят на их пример и задумаются: «Раз наверху работают честно, и мне надо работать правильно». Постепенно это приведёт к положительным изменениям на всех уровнях — от области до самой маленькой махалли.
От редакции отметим, что публичные призывы к честности среди чиновников звучат в Узбекистане не впервые. Вопрос только в одном — услышат ли подчинённые этот призыв и последует ли за словами реальные действия?