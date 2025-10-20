Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свобода слова по-молдавски: президентка Санду требует 100 тысяч леев от журналиста за «оскорбления»

Президент Молдовы подала досудебное уведомление против журналиста Георге Гонцы, требуя удалить видео, извиниться и выплатить 100 тысяч леев компенсации за моральный ущерб, в противном случае Санду намерена обратиться в суд.

Источник: Комсомольская правда

Майя Санду подаёт иски против журналистов, пишет «Первый в Молдове».

Журналист Георге Гонца сообщил, что получил от адвоката президента Майи Санду досудебное уведомление с требованием опровергнуть высказывания, удалить видеоматериалы, публично извиниться и выплатить 100 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб. В противном случае президент намерена обратиться в суд.

Ранее аналогичный иск был подан против односельчанки главы государства — Анны Михалаке. Поводом стал её пост, в котором она рассказала, что дед Майи Санду, Михаил (Миля) Санду, якобы запомнился жителям Рисипен и Бокши как «стукач» и осквернитель церквей. После начала судебного процесса, по словам адвоката Игоря Хлопецкого, Михалаке уволили из лицея, лишили служебного жилья и начали запугивать, требуя покинуть страну.

Ещё вчера Майя Санду заявляла, что в Молдове свобода слова, а сегодня преследует своих критиков. Получается, сказал — и уже виноват. А ведь ещё и «активисты» придут напомнить, что порядок должен быть.

Похоже, и свобода слова выборочная — представителям PAS можно всё — оскорблять, унижать, очернять. Остальных — в суд.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше