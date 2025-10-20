Свобода слова по-молдавски: президентка Санду требует 100 тысяч леев от журналиста за «оскорбления»

Майя Санду подаёт иски против журналистов, пишет «Первый в Молдове».
Журналист Георге Гонца сообщил, что получил от адвоката президента Майи Санду досудебное уведомление с требованием опровергнуть высказывания, удалить видеоматериалы, публично извиниться и выплатить 100 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб. В противном случае президент намерена обратиться в суд.
Ранее аналогичный иск был подан против односельчанки главы государства — Анны Михалаке. Поводом стал её пост, в котором она рассказала, что дед Майи Санду, Михаил (Миля) Санду, якобы запомнился жителям Рисипен и Бокши как «стукач» и осквернитель церквей. После начала судебного процесса, по словам адвоката Игоря Хлопецкого, Михалаке уволили из лицея, лишили служебного жилья и начали запугивать, требуя покинуть страну.
Ещё вчера Майя Санду заявляла, что в Молдове свобода слова, а сегодня преследует своих критиков. Получается, сказал — и уже виноват. А ведь ещё и «активисты» придут напомнить, что порядок должен быть.
Похоже, и свобода слова выборочная — представителям PAS можно всё — оскорблять, унижать, очернять. Остальных — в суд.