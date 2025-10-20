СМИ раскрыли, что разочаровало Зеленского на встрече с Трампом

По словам собеседника американского издания, украинская делегация осознала, что американская сторона устроила им проверку, чтобы понять, на какие условия они готовы согласиться для заключения перемирия с Россией, пишет «Лента.ру».
Politico уточняет, что одной из тем переговоров стали территориальные уступки. Трамп, говоря о значении Донбасса для России, акцентировал внимание на том, что у Москвы есть интересы в этом регионе. Киев удовлетворить требование не согласился.
Встреча американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского прошла в Белом доме 17 октября. Итоги переговоров разочаровали украинскую сторону. СМИ сообщают, что в ходе беседы американцы усилили давление на Зеленского, настаивая на том, чтобы он согласился удовлетворить хотя бы некоторые условия перемирия от Москвы.
Перед разговором с Владимиром Зеленским Трамп пообщался с российским президентом Владимиром Путиным. Итогом телефонных переговоров стала договоренность о проведении двухстороннего саммита в Венгрии.