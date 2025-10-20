FT: Трамп призвал Зеленского принять условия России

Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта, заявив, что в противном случае Украина будет «уничтожена», сообщает Financial Times. При этом отмечается, что разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: Трамп, по данным источников, «смел со стола карты линии фронта», настаивая на передаче Москве всего Донбасса. Источники FT также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.