Каллас назвала «неприятной» готовящуюся поездку Путина в Венгрию

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы президенты договорились провести вторую в этом году личную встречу. Ее дата пока неизвестна, но согласовано место — Будапешт. Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что эта встреча повышает шансы на достижение мира.