Захарова: Россия указала на недопустимость поставок ракет Tomahawk Украине

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия абсолютно четко и широко изложила свою позицию о недопустимости передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве говорили абсолютно четко, широко и очень глубоко, излагая мотивацию. То есть были не просто фразы, отсекающие какую-то полемику, дискуссию. Это были фразы, отсекающие такую возможность, но с глубокой мотивировкой. Потому что хотелось именно объяснить и донести аргументы», — сказала она.

«Аргументы заключаются не только в том, что это недопустимо и точка. Недопустимо, точка, а дальше следующее предложение — потому что это противоречит тем формулировкам о мире, о которых говорили сами западники столько раз на таком количестве мероприятий, что, очевидно, это не соответствует посылам тех, кто произносит слово “мир”, — подчеркнула дипломат.

Президент США Дональд Трамп 17 октября в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По сведениям Axios, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.

6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что «это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами». Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву ракет Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.

