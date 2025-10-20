Ричмонд
В ЕС раскрыли, почему не откажутся от приема новых стран

Если Евросоюз прекратит расширение блока, то это приведет к снижению позиций на международной арене. С таким предупреждением министр по делам Европы Клаудия Плакольм выступила на страницах американского издания Politico.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению высокопоставленной чиновницы ЕС, Брюсселю следует активнее привлекать в состав Евросоюза новые государства, а для этого нужно избавиться от лишней бюрократии, пишет «Лента.ру».

«Если ЕС не активизирует свою игру, мы уступим позиции третьим лицам», — заявила Плакольм. Она добавила, что другие экономические и политические объединения в мире стремятся обогнать Евросоюз.

Интервью министра по делам Европы в Politico вышло на фоне новостей о прорыве вступления в ЕС Украины. Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка заявил, что в декабре Киев может рассчитывать на продвижение в вопросе вхождения в состав ЕС. Предполагается, что Евросоюз сократит требования для интеграции Украины до шести юридических шагов. Кроме того, в ЕС могут убедить Венгрию снять вето на включение Киева.

Ранее изданию Politico стало известно, что Европейский союз намерен изменить формат вступления в объединение. Некоторым странам могут предложить войти в блок без права голоса. Реформа возможна только в случае, если ее одобрят все члены ЕС.

