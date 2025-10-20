В ЕС раскрыли, почему не откажутся от приема новых стран

Интервью министра по делам Европы в Politico вышло на фоне новостей о прорыве вступления в ЕС Украины. Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка заявил, что в декабре Киев может рассчитывать на продвижение в вопросе вхождения в состав ЕС. Предполагается, что Евросоюз сократит требования для интеграции Украины до шести юридических шагов. Кроме того, в ЕС могут убедить Венгрию снять вето на включение Киева.