Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT раскрыла план Европы по Украине после встречи Трампа и Зеленского

Евросоюз проработает планы для руководства Украины на случай непредвиденных ситуаций. Это решение последовало вслед за переговорами президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет Financial Times.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«По словам одного из собеседников FT, высокопоставленные европейские чиновники в ближайшие дни будут работать сверхурочно над планами на случай чрезвычайной ситуации для Украины», — цитирует публикацию «Интерфакс».

Как отметил источник FT, европейские правительства настроены прагматично относительно предстоящей работы, а отнюдь не оптимистично. Другой собеседник рассказал, что больше не верит в реалистичность инициатив Дональда Трампа, а также в то, что они могут быть реализованы.

В ЕС поняли, что помощь Украине оружием и деньгами со стороны некоторых стран слишком мала, и это нужно срочно исправить, отмечает FT.

Накануне газета со ссылкой на информированные источники сообщала, что Трамп во время встречи с Зеленским призывал его пойти на уступки для завершения конфликта с Россией. Как сообщает издание, Трамп напрямую заявил своему визави, что без уступок Россия способна «уничтожить Украину». Источники FT охарактеризовали атмосферу встречи как крайне напряженную: диалог много раз переходил на крик, а Трамп практически не прекращал ругаться.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше