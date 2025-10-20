FT раскрыла план Европы по Украине после встречи Трампа и Зеленского

«По словам одного из собеседников FT, высокопоставленные европейские чиновники в ближайшие дни будут работать сверхурочно над планами на случай чрезвычайной ситуации для Украины», — цитирует публикацию «Интерфакс».
Как отметил источник FT, европейские правительства настроены прагматично относительно предстоящей работы, а отнюдь не оптимистично. Другой собеседник рассказал, что больше не верит в реалистичность инициатив Дональда Трампа, а также в то, что они могут быть реализованы.
В ЕС поняли, что помощь Украине оружием и деньгами со стороны некоторых стран слишком мала, и это нужно срочно исправить, отмечает FT.
Накануне газета со ссылкой на информированные источники сообщала, что Трамп во время встречи с Зеленским призывал его пойти на уступки для завершения конфликта с Россией. Как сообщает издание, Трамп напрямую заявил своему визави, что без уступок Россия способна «уничтожить Украину». Источники FT охарактеризовали атмосферу встречи как крайне напряженную: диалог много раз переходил на крик, а Трамп практически не прекращал ругаться.