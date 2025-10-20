Рамил Гарифуллин возглавил исполком Лаишевского района РТ

«С 1992 по 2013 год Рамил Тагирович работал в органах прокуратуры. Благодаря профессионализму, трудолюбию и целеустремленности он прошел путь от старшего следователя до прокурора. Его общий стаж работы составляет 40 лет, из них 34 года — государственная служба», — отметил Ильдус Зарипов.
Рамил Гарифуллин поблагодарил за доверие и обозначил ключевые задачи: эффективное использование земельного массива района, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, решение проблемы переполненности школ и детских садов, а также привлечение кадров в образование и здравоохранение.
«Для меня большая честь работать в такой команде под руководством Ильдуса Зарипова. Мы продолжим усиление мер поддержки участников СВО и развитие всех направлений», — подчеркнул он.
За последние пять лет в Лаишевском районе реализованы значимые проекты: построены жилые дома, модернизирована дорожная инфраструктура, возведены школы, детские сады и спортивные комплексы.
Активно развивается малый и средний бизнес, строится логистический центр и новые производственные предприятия.
На должность руководителя аппарата Совета района назначен Азат Нурмухаметов, ранее возглавлявший исполком.