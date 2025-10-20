Рамил Гарифуллин возглавил исполком Лаишевского района РТ

«С 1992 по 2013 год Рамил Тагирович работал в органах прокуратуры. Благодаря профессионализму, трудолюбию и целеустремленности он прошел путь от старшего следователя до прокурора. Его общий стаж работы составляет 40 лет, из них 34 года — государственная служба», — отметил Ильдус Зарипов.