Рамил Гарифуллин возглавил исполком Лаишевского района РТ

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов представил нового руководителя исполнительного комитета района — Рамиля Гарифуллина. Ранее он занимал должность руководителя аппарата Совета района.

Источник: ИА Татар-информ

«С 1992 по 2013 год Рамил Тагирович работал в органах прокуратуры. Благодаря профессионализму, трудолюбию и целеустремленности он прошел путь от старшего следователя до прокурора. Его общий стаж работы составляет 40 лет, из них 34 года — государственная служба», — отметил Ильдус Зарипов.

Рамил Гарифуллин поблагодарил за доверие и обозначил ключевые задачи: эффективное использование земельного массива района, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, решение проблемы переполненности школ и детских садов, а также привлечение кадров в образование и здравоохранение.

«Для меня большая честь работать в такой команде под руководством Ильдуса Зарипова. Мы продолжим усиление мер поддержки участников СВО и развитие всех направлений», — подчеркнул он.

За последние пять лет в Лаишевском районе реализованы значимые проекты: построены жилые дома, модернизирована дорожная инфраструктура, возведены школы, детские сады и спортивные комплексы.

Активно развивается малый и средний бизнес, строится логистический центр и новые производственные предприятия.

На должность руководителя аппарата Совета района назначен Азат Нурмухаметов, ранее возглавлявший исполком.