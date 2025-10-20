Ричмонд
Мишустин рассказал о запуске новых производств в Нижегородской области

Производительность может вырасти за счет повышенных субсидий.

Источник: Нижегородская правда

Государственная поддержка высокотехнологичных производств расширилась в России. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Правительства РФ.

Теперь российские предприятия оборонно-промышленного комплекса могут получать льготные кредиты до 3,5 млрд рублей на производство продукции гражданского назначения. Ранее предельный ежегодный размер субсидий составлял 600 млн рублей.

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, нововведение позволит открыть перспективные производства в целом ряде регионов, в том числе в Нижегородской области. Меры коснутся предприятий по разработке компонентов и комплектующих для авиационной, космической, автомобильной отраслей, а также оборудования в секторе экологического машиностроения.

Напомним, что недавно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил меры по улучшению инвестиционного климата в регионе. Он отметил, что на данный момент на сопровождении нижегородской Корпорации развития находится 338 проектов с объемом инвестиций в 380 миллиардов рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские предприниматели получили более 200 млн рублей льготных займов.

