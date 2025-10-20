Мишустин рассказал о запуске новых производств в Нижегородской области

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, нововведение позволит открыть перспективные производства в целом ряде регионов, в том числе в Нижегородской области. Меры коснутся предприятий по разработке компонентов и комплектующих для авиационной, космической, автомобильной отраслей, а также оборудования в секторе экологического машиностроения.