В краевом парламенте 23 октября найдут замену вице-спикеру Вячеславу Григорьеву

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих внес проект постановления о выборах своего заместителя. Занимавший пост вице-спикера Вячеслав Григорьев стал сенатором РФ от Пермского края.
Выборы состоятся 23 октября на пленарном заседании краевого парламента. Их проведут путем тайного голосования.
Вячеслав Григорьев получил удостоверение сенатора от Пермского края в конце сентября на пленарном заседании Совета Федерации. Указ о назначении нового представителем Прикамья в верхней палате парламента России подписал глава региона.