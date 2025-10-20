Глава МИД Нидерландов призвал ЕС организовать переговоры России и Украины

В понедельник в Люксембурге состоится встреча глав МИД Европейского союза.
«Президент Трамп, вероятно, является ключевой фигурой в том, чтобы посадить всех за стол переговоров. И мы все должны к этому стремиться», — сказал ван Вил журналистам перед встречей, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
По его словам, ЕС нужно, чтобы США способствовали участию РФ в переговорах.
«Мы, ЕС и Украина, пока не смогли сделать это сами», — признался министр.
В то же время, как подчеркнул глава МИД Нидерландов, к этим переговорам ЕС должен обеспечить Украине «сильную стартовую позицию».
Газета Financial Times 19 октября сообщала, что Трамп на «напряженной» встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его принять условия РФ, иначе киевский режим будет «уничтожен». По данным газеты, лидер США в ходе встречи постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий. Газета пишет, что в ходе встреч на этой неделе европейские чиновники проведут переговоры о том, как скоординировать ответ на позицию Трампа, увеличить поддержку Украины и подготовиться к саммиту Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.
Перед встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор Путина с американским лидером — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.