Глава МИД Нидерландов призвал ЕС организовать переговоры России и Украины

Газета Financial Times 19 октября сообщала, что Трамп на «напряженной» встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его принять условия РФ, иначе киевский режим будет «уничтожен». По данным газеты, лидер США в ходе встречи постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий. Газета пишет, что в ходе встреч на этой неделе европейские чиновники проведут переговоры о том, как скоординировать ответ на позицию Трампа, увеличить поддержку Украины и подготовиться к саммиту Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.