В Калифорнии над кортежем вице-президента США Вэнса разорвался снаряд

Один из патрульных в своем отчете рассказал, как «что-то похожее на камешки ударилось о его мотоцикл и упало рядом с ним». Еще двое офицеров сообщили, что ~пятисантиметровый осколок попал в капот их патрульной машины и оставил небольшую вмятину~. В отчете говорится, что рядом с мотоциклом на дороге найдена шрапнель.