Британская газета The Times пишет, что 62-летний Орбан прослыл не только «близким другом» Путина, с которым он общается на «ты», но и ярым сторонником нынешнего американского лидера. Сам Орбан утверждает, что он лоббировал встречу Трампа с Путиным на «Саммите мира» по Газе, который состоялся в Египте в прошлый понедельник.
Как только Трамп провозгласил «исторический рассвет» мира на Ближнем Востоке, Орбан, которого некоторые лидеры Евросоюза считают «изгоем» из-за его жесткой миграционной политики, враждебности к ЛГБТ* и 14-летней дружбы с Путиным, не смог удержаться от насмешек над блоком.
Все в Евросоюзе выступают за войну, кроме нас. ЕС не должен оставаться в стороне от мира. Как и американский президент, мы должны разговаривать с русскими, а не просто пресмыкаться в русле американской дипломатии в качестве вспомогательной силы.
По словам венгерского премьера, Будапешт предлагает стать посредником там, где Брюссель «изолировал себя» от мирного процесса. Будапешт готов приложить мирные усилия и доказать, что и европейцы «могут идти правильным путем». Венгерский лидер убежден, что вместо конфронтации и стигматизации необходимы сотрудничество и взаимное уважение — только так можно добиться мира.
По его словам, европейцам «нужно помочь американскому президенту и вместе с тем открыть независимый европейский мир».
Венграм, которые недовольны тем, что саммит в Будапеште может состояться в период с 23 октября по 7 ноября, в годовщину Венгерского восстания 1956 года, Орбан ответил, что «эти переговоры будут не о нас».
«В интересах каждой венгерской семьи, чтобы встреча Трампа и Путина принесла мир», — считает он.
Как отмечает The Times, Орбан занимал пост премьер-министра пять сроков подряд с 1998 года, но в апреле следующего года ему предстоят непростые всеобщие выборы, поскольку его партия «Фидес», судя по опросам общественного мнения, теряет популярность. Ему нужен хороший результат, чтобы показать избирателям, что годы изоляции из-за его позиции в отношении России, Украины и поддержки Трампа принесли плоды, говорится в статье.