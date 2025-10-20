Ричмонд
The Times: встреча Путина и Трампа может доказать правоту Орбана

Выбор Будапешта в качестве места следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил поддержкой его «мирной» позиции и ошибочностью стратегии Брюсселя.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета The Times пишет, что 62-летний Орбан прослыл не только «близким другом» Путина, с которым он общается на «ты», но и ярым сторонником нынешнего американского лидера. Сам Орбан утверждает, что он лоббировал встречу Трампа с Путиным на «Саммите мира» по Газе, который состоялся в Египте в прошлый понедельник.

Как только Трамп провозгласил «исторический рассвет» мира на Ближнем Востоке, Орбан, которого некоторые лидеры Евросоюза считают «изгоем» из-за его жесткой миграционной политики, враждебности к ЛГБТ* и 14-летней дружбы с Путиным, не смог удержаться от насмешек над блоком.

Все в Евросоюзе выступают за войну, кроме нас. ЕС не должен оставаться в стороне от мира. Как и американский президент, мы должны разговаривать с русскими, а не просто пресмыкаться в русле американской дипломатии в качестве вспомогательной силы.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

По словам венгерского премьера, Будапешт предлагает стать посредником там, где Брюссель «изолировал себя» от мирного процесса. Будапешт готов приложить мирные усилия и доказать, что и европейцы «могут идти правильным путем». Венгерский лидер убежден, что вместо конфронтации и стигматизации необходимы сотрудничество и взаимное уважение — только так можно добиться мира.

Орбан в очередной раз подчеркнул, что закрытие дипломатических каналов с Россией «ошибочно», «военные стратегии Брюсселя ошибочны».

По его словам, европейцам «нужно помочь американскому президенту и вместе с тем открыть независимый европейский мир».

Венграм, которые недовольны тем, что саммит в Будапеште может состояться в период с 23 октября по 7 ноября, в годовщину Венгерского восстания 1956 года, Орбан ответил, что «эти переговоры будут не о нас».

Он напомнил, что в Венгрии «давно не было подобного дипломатического мероприятия» и призвал всех «проявить сдержанность, потому что речь пойдет о мире».

«В интересах каждой венгерской семьи, чтобы встреча Трампа и Путина принесла мир», — считает он.

Как отмечает The Times, Орбан занимал пост премьер-министра пять сроков подряд с 1998 года, но в апреле следующего года ему предстоят непростые всеобщие выборы, поскольку его партия «Фидес», судя по опросам общественного мнения, теряет популярность. Ему нужен хороший результат, чтобы показать избирателям, что годы изоляции из-за его позиции в отношении России, Украины и поддержки Трампа принесли плоды, говорится в статье.

