Как «новые» депутаты Краснодара учатся решать проблемы жителей: брифинг с Верой Галушко

По словам Веры Галушко, среди новоизбранных есть как опытные управленцы, уже знакомые с процедурой принятия решений в городской Думе, так и совершенно новые лица — их порядка 27. Среди «новичков» немало тех, кто достаточно хорошо знает работу по совместной деятельности — Лилиана Егорова, Игорь Михайлов, Сергей Васин, Виктор Тимофеев, Александр Грачев и Максим Жмутский. Председатель считает, что наличие в восьмом созыве людей с разным опытом работы — от врачей и работников культуры до строителей и волонтеров — обеспечивает представительность интересов жителей и помогает подходить к проблемам с разных сторон.