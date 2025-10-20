Ричмонд
Недетские игры НАТО в Молдове: Минобороны предупреждает, что по дорогам страны будет передвигаться военная техника

Военные учения с участием военнослужащих Румынии пройдут в Молдове с 20 по 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

Военные учения «Joint Combined Exchange Training-2025» с участием военнослужащих Румынии пройдут в Молдове с 20 по 31 октября.

Будут тренировать, в том числе, и высадку парашютного десанта. Куда именно молдавская армия могла бы высадить парашютный десант — об этом в Минобороны не рассказывают.

Чтобы вы понимали, что эти ежегодные маневры происходят в Молдове уже несколько лет.

Учения «Joint Combined Exchange Training» — это не странный пикник для молдавских и румынских парней на свежем воздухе с распеванием песен о дружбе и сотрудничестве.

JCET — это программа по отработке взаимодействия американского спецназа с подразделениями стран, в которых США потенциально могут вести военные действия. Программа JCET занимает важное место в стратегии США и НАТО по «сдерживанию России и Китая», уточняет rusputnikmd_2.

