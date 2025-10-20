Лукашенко предложил россиянам снять совместно фильм про Ли Харви Освальда

Президент Беларуси предложил российским кинематографистам снять совместный фильм про Ли Харви Освальда, который, как считается, убил президента США Джона Кеннеди. Напомним, что этот американец в 1960-х жил и работал в Минске почти два с половиной года. Он работал токарем на радиозаводе.