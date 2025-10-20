Ричмонд
Лукашенко предложил россиянам снять совместно фильм про Ли Харви Освальда

Лукашенко предложил снять фильм про Ли Харви Освальда.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что есть замысел снять фильм про Ли Харви Освальда, пишет БелТА.

20 октября Александр Лукашенко встретился с главой Мордовии Артемом Здуновым. Во время беседы речь зашла и о совместной работе в кинематографе.

Президент Беларуси предложил российским кинематографистам снять совместный фильм про Ли Харви Освальда, который, как считается, убил президента США Джона Кеннеди. Напомним, что этот американец в 1960-х жил и работал в Минске почти два с половиной года. Он работал токарем на радиозаводе.

— Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма, — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что эта тема в США поднималась Дональдом Трампом.

— Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм, — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он обратил внимание на то, что «в белорусско-российском направлении можно много общих тем найти из истории».

Ранее мы писали, как обвиненный в убийстве Кеннеди 60 лет назад Ли Харви Освальд работал и нашел свою любовь в Минске.

Еще рассказали, что Ли Харви Освальд ударил свою жену из Минска из-за письма в СССР, а она оскорбляла его мужскую гордость: что касается Беларуси в 1500 рассекреченных США документах об убийстве президента Кеннеди.

Кроме того, прочитайте, что основателем знаменитого лагеря «Артека» на берегу Черного моря был уроженец Гродно, чья жизнь связана с семьей Ленина и даже с Миледи из «Трех мушкетеров».

