Лукашенко предложил россиянам снять совместно фильм про Ли Харви Освальда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что есть замысел снять фильм про Ли Харви Освальда, пишет БелТА.
20 октября Александр Лукашенко встретился с главой Мордовии Артемом Здуновым. Во время беседы речь зашла и о совместной работе в кинематографе.
Президент Беларуси предложил российским кинематографистам снять совместный фильм про Ли Харви Освальда, который, как считается, убил президента США Джона Кеннеди. Напомним, что этот американец в 1960-х жил и работал в Минске почти два с половиной года. Он работал токарем на радиозаводе.
— Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма, — сказал Лукашенко.
Он также отметил, что эта тема в США поднималась Дональдом Трампом.
— Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм, — подчеркнул Лукашенко.
Кроме того, он обратил внимание на то, что «в белорусско-российском направлении можно много общих тем найти из истории».
