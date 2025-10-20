Кремль ответил на слова Зеленского о приближении к концу конфликта

Так Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что завершить конфликт с Россией быстро не удастся, но предпосылки для приближения к миру есть. По его мнению, способствовать прекращению боевых действий может «вдохновленный успехом на Ближнем Востоке» президент США Дональд Трамп.