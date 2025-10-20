Кремль ответил на слова Зеленского о приближении к концу конфликта

«Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева. Видим, что позиция киевского режима полна противоречий. Все это, конечно, не способствует процессу мирного урегулирования», — сказал он.
Вместе с тем позиция российской стороны и Владимира Путина «последовательна и хорошо известна», указал Песков. «Мы продолжаем наше общение с американцами, ведется серьезная работа», — добавил пресс-секретарь президента.
Так Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что завершить конфликт с Россией быстро не удастся, но предпосылки для приближения к миру есть. По его мнению, способствовать прекращению боевых действий может «вдохновленный успехом на Ближнем Востоке» президент США Дональд Трамп.
Трамп подтверждал, что после достижения перемирия между ХАМАС и Израилем США сосредоточатся на разрешении российско-украинского конфликта. В частности, американский лидер предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Украинский президент поддержал инициативу Трампа. Глава МИДа Сергей Лавров сравнивал подобные предложения с Минскими соглашениями, но «в новой упаковке».
Материал дополняется.