В Самарской области увеличат налог для мигрантов

«Настоящим законопроектом предлагается установить значение коэффициента в размере 3,45. Ежемесячная стоимость патента на 2026 год составит не менее 11 157 рублей. Это позволит сохранить лидирующее положение региона по данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас Самарская область занимает первое место в ПФО и 19-е в России по стоимости патента для мигрантов. Она составляет 10170 рублей. Доходы от выплаты патентов перечисляются в региональный бюджет.