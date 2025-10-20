В Самарской области увеличат налог для мигрантов

«Настоящим законопроектом предлагается установить значение коэффициента в размере 3,45. Ежемесячная стоимость патента на 2026 год составит не менее 11 157 рублей. Это позволит сохранить лидирующее положение региона по данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.