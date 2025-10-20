Ричмонд
В Самарской области увеличат налог для мигрантов

Правительство Самарской области направит в губдуму законопроект об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2026 год. Он применяется для расчета стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.

Источник: РИА "Новости"

«Настоящим законопроектом предлагается установить значение коэффициента в размере 3,45. Ежемесячная стоимость патента на 2026 год составит не менее 11 157 рублей. Это позволит сохранить лидирующее положение региона по данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас Самарская область занимает первое место в ПФО и 19-е в России по стоимости патента для мигрантов. Она составляет 10170 рублей. Доходы от выплаты патентов перечисляются в региональный бюджет.