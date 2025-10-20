Губернатор Вячеслав Федорищев: «Мы будем делать из Самары город-сад»

В рамках классической трактовки концепции «город-сад» предлагалось объединить лучшие качества города и деревни. Ее в Самаре по ряду причин реализовать в полной мере невозможно. Но губернатор Вячеслав Федорищев поручил проводить все мероприятия в рамках градостроительной политики называть в сочетании с термином «город-сад».