Губернатор Вячеслав Федорищев: «Мы будем делать из Самары город-сад»

В Самаре будут реализовывать новую концепцию развития.

Источник: Комсомольская правда

Новую концепцию развития будут реализовывать в Самаре. Об этом объявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания 20 октября. Он напомнил о существовании концепции «город-сад», которую создали в начале ХХ века.

«Мы будем делать из Самары город-сад. Это мое решение», — сказал Вячеслав Федорищев.

В рамках классической трактовки концепции «город-сад» предлагалось объединить лучшие качества города и деревни. Ее в Самаре по ряду причин реализовать в полной мере невозможно. Но губернатор Вячеслав Федорищев поручил проводить все мероприятия в рамках градостроительной политики называть в сочетании с термином «город-сад».