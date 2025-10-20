Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Путин «одним телефонным звонком» изменил мнение Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по украинскому конфликту после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседников издания, именно этот разговор с президентом России вынудил американского лидера вскоре заявить Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт по текущей линии фронта. За несколько дней до этого обсуждалась поставка Украине ракет Tomahawk, но «одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине» — и уже поднята тема территориальных уступок, отметили собеседники Politico.

Агентство Reuters сообщало, что на встрече в Белом доме 17 октября Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше