Новые кадровые перестановки утвердил губернатор Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил новые кадровые назначения. Об этом глава региона сообщил 20 октября в своем телеграм-канале.
Заместителем губернатора стала Олеся Старжинская. Чиновник будет курировать вопросы здравоохранения, сферу труда и социального развития, а также управление ЗАГС и службу занятости населения. Ранее специалист занимала руководящие должности в РостГМУ. В частности, была проректором по стратегическому развитию, а также временно исполняла обязанности ректора.
Министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области возглавил Кирилл Баранчук.
Новый заместитель министра здравоохранения, исполняющий обязанности руководителя — Наири Варданян. Ранее он руководил городской поликлиникой и работал в ростовском управлении здравоохранения.