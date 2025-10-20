Новые кадровые перестановки утвердил губернатор Ростовской области

Заместителем губернатора стала Олеся Старжинская. Чиновник будет курировать вопросы здравоохранения, сферу труда и социального развития, а также управление ЗАГС и службу занятости населения. Ранее специалист занимала руководящие должности в РостГМУ. В частности, была проректором по стратегическому развитию, а также временно исполняла обязанности ректора.