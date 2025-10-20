Axios: США отчаянно пытаются спасти мирное соглашение на фоне новых столкновений в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в воскресенье утром боевики ХАМАС в районе Рафаха выпустили противотанковую ракету по автомобилю израильских военнослужащих, двое из которых погибли. В ответ ЦАХАЛ нанес около 100 авиаударов по объектам ХАМАС в районе Рафаха и других частях Газы. По данным Министерства здравоохранения Газы, погибли по меньшей мере 23 палестинца, говорится в статье. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и принял решение закрыть до понедельника все контрольно-пропускные пункты в секторе Газа и прекратить доставку гуманитарной помощи.