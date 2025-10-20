Axios: США отчаянно пытаются спасти мирное соглашение на фоне новых столкновений в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в воскресенье утром боевики ХАМАС в районе Рафаха выпустили противотанковую ракету по автомобилю израильских военнослужащих, двое из которых погибли. В ответ ЦАХАЛ нанес около 100 авиаударов по объектам ХАМАС в районе Рафаха и других частях Газы. По данным Министерства здравоохранения Газы, погибли по меньшей мере 23 палестинца, говорится в статье. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и принял решение закрыть до понедельника все контрольно-пропускные пункты в секторе Газа и прекратить доставку гуманитарной помощи.
Другой американский чиновник заявил, что после «Саммита мира» в Египте и ХАМАС, и Израиль предприняли действия, которые вызвали обеспокоенность по поводу реализации мирного плана Трампа: «Следующие 30 дней будут решающими. Теперь мы отвечаем за то, что происходит в Газе».
Тем не менее вечером в воскресенье Трамп попытался преуменьшить значение произошедшего, заявив, что «за стрельбой в Рафахе» может стоять не руководство, а отдельные «повстанцы» в составе ХАМАС. Кроме того, в выходные его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели телефонный разговор с израильскими официальными лицами и обсудили координацию дальнейших шагов. По словам источника, США призвали Израиль «отреагировать пропорционально, но проявить сдержанность».
Чтобы способствовать реализации следующего этапа мирного соглашения, этой неделе в Израиль прибудут вице-президент США Джей Ди Вэнс, Уиткофф и Кушнер. Как утверждает один из источников Axios, «настоящая работа начинается именно сейчас».