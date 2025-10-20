Полковник Ходаренок: Зеленского могут исключить из мирного процесса по Украине

Яркое свидетельство этого — первая встреча Зеленского с Трампом, которая состоялась в Белом доме 28 февраля. На этом саммите президент Украины с первых минут откровенно попутал берега и стал вести себя даже не как равный президенту мировой державы номер один, а однозначно ставил себя выше американского лидера. Эту встречу наблюдатели практически сразу стали характеризовать как одно из самых странных и скандальных событий за всю историю мировой дипломатии.