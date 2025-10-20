Польша заявила, что строит на восточной границе систему для борьбы с дронами

В Варшаве сообщили о строительстве на восточной границе системы борьбы с дронами, пишет РИА Новости.
О создании системы против дронов рассказал СМИ замминистра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек. Он сообщил, что соответствующие ведомства «находятся в процессе построения таких возможностей». Мрочек уточнил, что строительство антидроновой системы завершится в 2026 году:
— У нас уже есть элементы этой системы, но мы начинаем строительство комплекса охраны восточной грани и хотим закончить его достаточно быстро.
Он также отметил, что пограничники не будут выполнять задачи военных:
— Мы не будем дублировать системы ПВО, которыми располагает Войско польское. Дроны используют в том числе контрабандисты.
Ранее мы писали, что госсекретарь Совбеза Вольфович сказал про антидроновую защиту в Беларуси.
Прочитайте, что Беларусбанк объявил о новых ограничениях на снятие наличных с карт с ноября 2025.
Кроме того, в Беларуси хотят изменить Водный кодекс: пруды на дачах ограничат, частникам дадут возможность обустраивать у воды места отдыха, а заросшие реки и озера почистят.