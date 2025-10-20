Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политик Гэллоуэй заявил, что ему небезопасно возвращаться в Британию из России

Британского политика Джорджа Гэллоуэя девять часов допрашивали в лондонском аэропорту после опубликованной фотографии из Нижнего Новгорода. Его жену спрашивали, зачем ей маникюр в цветах Палестины и почему она восхищается главой российского МИД Сергеем Лавровым. Вскоре после этого Гэллоуэй вновь поехал в Россию и теперь боится возвращаться на родину.

Источник: Газета.Ру

Британского политика Джорджа Гэллоуэя девять часов допрашивали в лондонском аэропорту после опубликованной фотографии из Нижнего Новгорода. Его жену спрашивали, зачем ей маникюр в цветах Палестины и почему она восхищается главой российского МИД Сергеем Лавровым. Вскоре после этого Гэллоуэй вновь поехал в Россию и теперь боится возвращаться на родину.

Прилетевший в Россию лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил РИА Новости на праздновании 20-летия RT в Москве, что не планирует пока возвращаться на родину, так как видит в этом угрозу для своей безопасности.

«Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно. Если меня, бывшего с 1980-х членом парламента, могут встретить вооруженные полицейские, задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные, очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии», — отметил он.

По его словам, он намерен пока жить в других странах.

За что Гэллоуэя задержали в Лондоне.

27 сентября Гэллоуэй вместе со своей женой, занимающей должность зампредседателя его партии, прилетели в лондонский аэропорт Гатвик из России через Абу-Даби. Их там остановили сотрудники контртеррористического подразделения полиции, писала Daily Mail. ~Они решили проверить, не вовлечен ли Гэллоуэй во «враждебную деятельность»~. Полицейские объяснили, что закон о противодействии терроризму и обеспечении безопасности границ позволяет им задерживать человека.

Политик уточнил, что его с женой допрашивали около девяти часов. Гэллоуэй заявил, что силовики не объяснили ему, из-за чего его проверяют. Они не задавали ему вопросы о террористической деятельности. Его супругу спрашивали про ее маникюр в цветах палестинского флага. Также Гэллоуэй заявил, что у его жены интересовались, почему она восхищается главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщило РИА Новости.

~По мнению Гэллоуэя, его с женой задержали для получения доступа к их перепискам. У них изъяли телефон и ноутбук~.

Гэллоуэй будет судиться с британской разведкой.

Рабочая партия в своем аккаунте в соцсети X заявила, что супругов отпустили без предъявления обвинений. В политсиле отметили, что «осуждают попытку запугать тех, кто стремится к дружественным, а не враждебным отношениям с остальным миром».

«Нам препятствовали в предоставлении юридической помощи, а ведение дела было направлено на запугивание политических противников движения к войне с Россией и Китаем», — сказали в партии.

29 сентября сентября адвокат Гэллоуэя Кевин Уинтерс на пресс-конференции заявил, что ~на допросе в Гатвике вооруженные силовики задавали политику «как чувствительные, так и нелепые вопросы», в том числе «о Китае, Газе и России».~ По его словам, один из участников допроса рассказал о своей причастности к спецслужбам. Поэтому команда Гэллоуэя хочет через суд узнать, причастна ли к его задержанию разведка MI-5 или MI-6.

«Сегодня мы публикуем протокол о намерении подать в суд на соответствующие ведомства, участвовавшие в операции, которая проводилась под руководством контртеррористической полиции юго-восточного региона Остается неясным, кто именно в конечном итоге отвечал за принятие решения, но это вскоре выяснится в ходе судебного разбирательства», — сказал адвокат.

Кто такой Джордж Гэллоуэй.

Гэллоуэй родился в Шотландии в 1954 году. С 1987-го он был членом палаты общин британского парламента. В 2010 году лишился места в парламенте, не получив необходимого числа голосов. В 2012-м его вновь избрали в палату общин. На следующих выборах, в 2015 году, он проиграл. В феврале 2024 года политик победил на дополнительных выборах в палату общин, но уже в мае парламент был распущен и он потерял мандат, не сумев переизбраться.

Гэллоуэй был членом Лейбористской партии Британии с 1967 по 2003 год. Его исключили из партии из-за острой критики западного милитаризма, в частности вторжения в Ирак.

С 2004 по 2016 год политик входил в коалицию Respect (позже ставшую одноименной партией) с социалистической направленностью. В 2019 году Гэллоуэй создал Рабочую партию Великобритании, которая позиционирует себя как социалистическая и антиимпериалистическая.

В 1990-х Гэллоуэй выступал против введения санкций против Ирака. ~В 2002 году он провел встречу в Багдаде с иракским лидером Саддамом Хусейном.~ Британский политик пытался предотвратить вторжение США их союзников в Ирак в 2003 году. Также он проводил ряд кампаний в защиту Палестины и критиковал Израиль.

Гэллоуэй неоднократно посещал Россию. В мае 2025 года он приезжал в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 21 сентября он посетил Нижний Новгород, где проходил Слет Всемирного фестиваля молодежи. В своих соцсетях он опубликовал фотографию себя с супругой возле собора Александра Невского.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше