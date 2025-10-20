Политик Гэллоуэй заявил, что ему небезопасно возвращаться в Британию из России

Гэллоуэй родился в Шотландии в 1954 году. С 1987-го он был членом палаты общин британского парламента. В 2010 году лишился места в парламенте, не получив необходимого числа голосов. В 2012-м его вновь избрали в палату общин. На следующих выборах, в 2015 году, он проиграл. В феврале 2024 года политик победил на дополнительных выборах в палату общин, но уже в мае парламент был распущен и он потерял мандат, не сумев переизбраться.