В России предложили снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет

Этим же законопроектом предлагается ввести наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность и отменить сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности.
Изменения предлагается внести в ст. 205 («Террористический акт») и ст. 281 («Диверсия») Уголовного кодекса. Соавторами поправок выступили 419 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителями всех фракций. Инициативу уже поддержали Верховный суд и правительство.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») заявил, что снижение возраста ответственности за диверсии «имеет важное профилактическое значение». «Особенно важно защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет», — написал он в телеграм-канале.
В пояснительной записке говорится, что принятие поправок позволит создать «дополнительный механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в диверсионно-террористическую деятельность», а также повысить гарантии безопасности россиян.
Согласно статистике, которую приводят авторы законопроекта, за последние годы число совершенных преступлений диверсионной направленности выросло в разы. Если за 2019 — 2023 годы по ст. 281 УК было осуждено 13 человек, то уже в 2024 году — 48 человек.
Материал дополняется.