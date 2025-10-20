Ричмонд
В России предложили снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за диверсионно-террористическую деятельность, снизив возрастную планку ответственности за преступления до 14 лет. Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

Источник: РИА "Новости"

Этим же законопроектом предлагается ввести наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность и отменить сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности.

Изменения предлагается внести в ст. 205 («Террористический акт») и ст. 281 («Диверсия») Уголовного кодекса. Соавторами поправок выступили 419 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителями всех фракций. Инициативу уже поддержали Верховный суд и правительство.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») заявил, что снижение возраста ответственности за диверсии «имеет важное профилактическое значение». «Особенно важно защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет», — написал он в телеграм-канале.

В пояснительной записке говорится, что принятие поправок позволит создать «дополнительный механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в диверсионно-террористическую деятельность», а также повысить гарантии безопасности россиян.

Согласно статистике, которую приводят авторы законопроекта, за последние годы число совершенных преступлений диверсионной направленности выросло в разы. Если за 2019 — 2023 годы по ст. 281 УК было осуждено 13 человек, то уже в 2024 году — 48 человек.

Материал дополняется.

