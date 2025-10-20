WP: политический хаос во Франции может сорвать инициативы ЕС в сфере безопасности

Как пишет газета, ситуация в Европе сейчас во многом напоминает долговой кризис еврозоны, который последовал за рецессией 2008−2009 годов. Тогда PIIGS (страны на периферии ЕС: Португалия, Ирландия, Италия, Греция и Испания) боролись с неприемлемой долговой нагрузкой. Но одно из ключевых отличий заключается в том, что на долю Франции и Германии, в отличие от стран PIIGS, приходится почти половина ВВП еврозоны. К тому же с долговым кризисом той же Греции было справиться гораздо легче, чем с долговым кризисом Франции, предупреждают эксперты.