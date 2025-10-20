WP: политический хаос во Франции может сорвать инициативы ЕС в сфере безопасности

С лета 2024 года Франция вступила в период затяжных внутриполитических потрясений, пока экономика Германии, основанная на производстве, стагнировала. Это грозит тем, что ЕС не сможет продвинуться вперед в реализации целого ряда политических, экономических инициатив и совместных проектов в области безопасности, говорится в статье.
«Я опасаюсь, что оба эти проекта зашли в тупик. Существуют большие сомнения в том, что во Франции могут приниматься такие важные политические решения», — сказал Шахин Валле, старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям и бывший экономический советник экс-президента Франции Эммануэля Макрона.
WP отмечает, что трудно строить долгосрочные планы в стране, где министерства работают по принципу «вращающихся дверей»: перспективы стабильности туманны, а президент, срок полномочий которого заканчивается менее чем через два года, слаб. Немецкие политики, по словам экспертов, опасаются предпринимать и финансировать инициативы, которые могут быть расценены как поддержка финансово безответственной Франции, акцентирует внимание издание.
Кроме того, политическая ситуация во Франции стала «очень холодным душем» для попыток укрепить экономическую интеграцию ЕС, включая давно обсуждавшийся план по созданию единого рынка капитала в блоке и усилия по сокращению бюрократии и регулирования. Проблемы Франции, WP, согласно могут поставить Европейский центральный банк в неловкое положение, если он будет вынужден вмешаться, чтобы «спасать» Париж, возможно, путем покупки французских долговых обязательств.
Как пишет газета, ситуация в Европе сейчас во многом напоминает долговой кризис еврозоны, который последовал за рецессией 2008−2009 годов. Тогда PIIGS (страны на периферии ЕС: Португалия, Ирландия, Италия, Греция и Испания) боролись с неприемлемой долговой нагрузкой. Но одно из ключевых отличий заключается в том, что на долю Франции и Германии, в отличие от стран PIIGS, приходится почти половина ВВП еврозоны. К тому же с долговым кризисом той же Греции было справиться гораздо легче, чем с долговым кризисом Франции, предупреждают эксперты.
Хотя сейчас правительство Германии не паникует, по крайней мере публично, ситуация может быстро измениться, если политический и/или финансовый кризис во Франции усугубится, пишет WP.
«Если победит партия Ле Пен, а вероятность этого растет, то любое сотрудничество с Германией в области обороны окажется чрезвычайно сложным», — прогнозирует Валле.